Diplômée d'une Licence Tourisme et Loisirs et actuellement étudiante en Master Culture, spécialisation Gastronomie et vin, je suis passionnée par le développement territorial et la valorisation des savoir-faire locaux.



Mes compétences :

Vente

Contrôle qualité

Rédaction

Informatique

Comptabilité

Management

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Gestion des stocks

Analyse de données