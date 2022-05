Sonia BEN KHEMIS

Juriste passionnée par les relations internationales dans le monde arabe, je souhaite me spécialiser dans l'étude des relations euro-tunisiennes après le Printemps Arabe.

Afin de parfaire cette orientation, je m'intéresse notamment à l'étude des langues étrangères notamment l'arabe et à la politique en Tunisie.

Très dynamique et active, je m'investis notamment dans une association nouvellement créée (Un Oeil sur la Tunisie) dont l'objet principal est de promouvoir et de s'assurer du respect des droits de l'Homme tels qu'inscrits dans la nouvelle Constitution tunisienne.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Relations internationales

Réseaux sociaux

Communication

Droit

Internet