Sonia BENAHCENE

Bonjour,



Actuellement en poste dans une société de réhabilitation d'immeuble en tant qu'assistante technique, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'immobilier.



En effet je souhaite trouver un travail qui me permettrait d'avoir plus de relation client.

Mon engagement est de satisfaire les attentes de l’entreprise et de la clientèle, qui sont pour moi une part incontournable du monde de l’immobilier sous toutes ses formes. Mon expérience et ma formation font de moi une professionnelle qui sait mettre à profit des clients et de l’entreprise tout son savoir faire. Ma capacité à me remettre en question me permet de me perfectionner chaque jour et d’être une professionnelle toujours au fait des différentes évolutions de notre métier.



Mes compétences :

Autonomie

Persévérance

Gestion du stress

Dynamique

Sens du contact