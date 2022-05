Sonia BÉNAÏSSA

Bonjour,



Spécialisée en Communication et Marketing, je travaille depuis 2010 au sein de la Fédération Internationale de l'Automobile en tant que Knowledge Management Officer et gère divers projets à l'échelle internationale.

Projets web, contact avec les clubs automobiles du monde (232 clubs dans 134 pays), gestion

de projets évènementiels en collaboration avec les Départements Events et Communication, j'ai un poste qui me permet d'être "multi-casquettes" au quotidien!



La raison de ma présence sur Viaduc ? Je cherche à élargir mon réseau professionnel et retrouver d'anciens collaborateurs!



A bientôt,

Sonia



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Conseil

Conseil en communication

Cosmétiques

Internet

Knowledge Management

Luxe

Management

Marketing

Mode

Relations publiques