Sonia BENFREDJ

Comment me présentée ? Et voilà tout simplement. Je me nomme Sonia, j'ai 36ans, des enfants etc...

Je suis depuis toujours passionné de musique, ou de chant pour être plus précise, et de livre. Depuis longtemps j'ai eu le rêve d'ouvrir un endroit pour aider tout ces artistes, qui souhaitent vivre de leur passion, mais je n'ai pas les moyens nécessaires pour. Je commence à écrire, deux ou trois romans, et j'ai pleins de projets en tête pour aider ces personnes. J'ai aussi plein d'idées pour cet n'écoute que je veux ouvrir. Et d'un autre côté, je voudrais aussi ouvrir un Starbucks. Alors pourquoi ne pas combiner les deux. Un bâtiment diviser en trois parties. Partie du bas un Côté Starbucks pour la journée et un côté bar \concert pour le soir et les week-ends, fermer entre les deux bien entendu. Et à l'étage un ou deux enregistrement, et une salle de répétition. Avec tout les instruments et partiels necessaires. Mais tout cela à un coût, mais je n'ai ni les moyens financiers, ni l'expérience de faire cela seule. Je n'ai pas droit au crédit non plus vu mon statut. Mais j'ai l'envie d'aider ces personnes, et la motivation d'apprendre de ceux qui voudront bien faire partie de cette aventure humaine. Et biensure pour vouloir ouvrir un Starbucks, j'aime le café, mais,surtout je crois beaucoup en cette marque, elle s'agrandit de plus en plus, c'est pour cela que la franchise est très cher, avec bien-sûr la formation que je suivrais. Afin de pouvoir gérer l'endroit. Je recherche donc plus que des investisseurs, je voudrais des partenaires, qui aiment autant que moi aider les autres, le monde musical et le café



Mes compétences :

Travail dure

Droit du travail

Travail en équipe

Passionnée

Dynamisme

Ne baisse pas les bras

Apprentissage rapide

Ecoute

Détermination

Aider les autres