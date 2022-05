Sonia BENNANI

Je suis ingénieure des travaux publics de formation.



J’ai commencé ma carrière en tant que maitre d’ouvrage pour la construction et la réhabilitation des laboratoires du groupe Véolia Environnement. A l’issue de ces premières opérations immobilières, j'ai rejoins le groupe ARTELIA où j'ai managé des opérations très diverses (tertiaire, centre de formation, logements) et de toute taille. Depuis peu, j'ai choisi de rejoindre la société POSTE-IMMO, opérateur immobilier du Groupe La Poste.



Je dispose de sérieuses compétences en gestion et management de projets et j’ai de réelles qualités de communication qui me permettent d’assurer la satisfaction de mes clients.





Mes compétences :

BTP

HQE

Immobilier

Maîtrise d'ouvrage

Projet immobilier