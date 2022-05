Sonia BENTAYEB

Bienvenue sur mon profil,



De formation supérieur avec Master 2 en Management IT/SI, je dispose d'une expérience réussie de 3 ans acquise en contexte Multi-clients (Banque, transports, Télécom..) ce qui me permet aujourd'hui d'intervenir sur des projets/fonctions pluridisciplinaires des métiers fonctionnels AMOA.



Mon sens de l’analyse, mon respect des engagements et des responsabilités me permettent d’être un contributeur clé, véritable interface métiers/utilisateurs. Mon implication et mon sens du résultat sont les garants de ma réussite et de mon évolution au sein d’une entreprise volontaire, en croissance et reconnue pour l’excellence de son savoir-faire.



Au plaisir de vous lire ou de vous rencontrer prochainement.



Mes compétences :

Web marketing

Gestion de projets

Spécifications fonctionnelles

Spécifications techniques

Droit du Web

Architecture/Web design/Graphisme

BALSAMICK - GIMP

BASECAMP - GIT - MANTIS

GANTT Project

WORDPRESS - DIA - FASTONE CAPTURE

ANGLAIS business

ITIL - COBIT

Gouvernance IT

WEBMASTERTOOL - GOOGLE ADWORDS

Social media

GOOGLE ANALYTICS XITI - GOOGLE ALERT/TOPSY/ALERTI

Audit/conseil/Stratégie

E-reputation

Méthode agile

SQL