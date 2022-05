Sonia BERLIVET

Conseiller en gestion de patrimoine au groupe CMCIC depuis 10 ans, je conseille mes clients avec une expertise dans tous les domaines de la gestion de patrimoine: l épargne, la retraite, le financement, l immobilier patrimonial, la défiscalisation, la protection de la famille et la transmission.



J accompagne mes clients à chaque étapes importantes de leur vie et je les tiens informés des dernières dispositions juridiques, civiles, fiscales ou financières.



Dans le cadre de mon approche globale du patrimoine, je sais m'appuyer sur l expertise de mes partenaires : notaires, experts comptables, avocats fiscalistes toujours dans le but d apporter des solutions et des conseils adaptés.



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Négociation immobilière

Défiscalisation