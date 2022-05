Sonia BIJOUX

J'ai presque 23 ans et je recherche activement un emploi dans les métiers de l'administration pour commencer( mais c'est vraiment très dur de trouver) , et par la suite après avoir travaillé un peu, j'aimerais beaucoup faire une formation dans l'audiovisuel pour en faire mon métier définitif.

J'ai pas mal de compétences, relatives à ma formation administrative, et je possède quelques atouts en plus par rapport à l'outil informatique, l’orthographe et la langue anglaise notamment, sans être une experte.

J'aimerais trouver un emploi soit en Île de France, soit à l'étranger (préférence pour les États Unis et le Canada, mais j'aime beaucoup Londres également et pour débuter une première expérience hors département, ça m'irait parfaitement). J'ai très envie de découvrir du pays, de là où je suis, je n'ai pas trop cette possibilité, alors j'espère pouvoir réaliser tout ça plutôt rapidement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Internet

Adobe Photoshop

Sony Vegas