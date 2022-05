Sonia BOIRIE

Bonjour,

Le goût du travail en équipe, la capacité à s’adapter, la rigueur et le volontariat sont les atouts que je souhaite mettre au profit de mon employeur et de mes collègues. Mon parcours de formation ciblé dans le domaine de la cosmétique ainsi que la variété de mes expériences professionnelles font de moi une personne polyvalente capable de mener à bien divers projets. Aussi, je suis toujours prête à en apprendre davantage et à relever le défi de nouvelles missions.



Mes compétences :

Anglais

Anglais parlé

Chromatographie

Espagnol

FIZZ

Informatiques

Langues

Logiciels informatiques

Microsoft Power point

Microsoft Word - Excel

Ultra

Viscosimètre

XL Stat