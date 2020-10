Sonia BOTMI

Mes missions d'Auxiliaire de Vie Scolaire :

Favoriser la socialisation de l'enfant, sa participation aux activités collectives, son autonomie

Participer à l'organisation matérielle de certaines activités

J' aide l’enfant en situation de handicap à s'intégrer et à participer à la classe (aide à la manipulation du matériel scolaire, aide aux cours de certains enseignements, aide aux déplacements),dans la cour de récréation, les aires de jeux (sécurité – autonomie – socialisation), lors des sorties collectives, voyages scolaires…





Mes missions tenues au poste de Secrétaire administrative :

Accueil téléphonique et physique,

Prise des messages,

Gestion des agendas,

Organisation des déplacements,

Réservation des salles de réunion,

Assistance à l'administration générale :

Traitement du courrier, mise sous enveloppe ;

Dispatching, affranchissement, classement,

Commande des fournitures de bureau ;

Établissements des commandes fournisseurs, gestion des archives.

Assistance à la gestion de projets et aux commerciaux :

Traitement des documents d'appels d' Offres,

Frappe de courriers, mise en page,

Commandes clients.



Mes compétences :

Secrétariat juridique

BTP

Immobilier locatif

Ingénierie

Secrétariat assistanat

Accueil téléphonique

Accueil physique

Sociable et créative

Organisée / Méthodique