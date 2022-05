Sonia BOUBIDI

En quelques années, Hays France & Luxembourg est devenu l'un des leaders du recrutement spécialisé.

Hays est présent en France depuis 2001 et opère dans 19 villes: Amiens, Aix-en-Provence, Bordeaux, Clermont Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours & Luxembourg.



Nos consultants experts couvrent 25 spécialisations métier: Administration des ventes, Architecture, Assistanat & Secrétariat, Assurance, Audit & Expertise Comptable, Bâtiment & Travaux Publics, Commercial, Marketing & Communication, Conseil en stratégie et organisation, Eau, Energie & Environnement, Executive, Finance & Comptabilité, FM/Maintenance/Services Généraux, Génie Electrique & Climatique, Immobilier, Industrie & Ingénierie, Informatique & Télécoms, International, Juridique, Life Sciences, Public & Para Public, Ressources Humaines, Retail & Leisure, Santé, Supply Chain, Achats & Logistique.



Hays est expert en recrutement de candidats qualifiés, professionnels et compétents à travers le monde. Nous exerçons nos activités dans les secteurs public et privé et sommes spécialisés dans les postes en CDI, CDD et Travail Temporaire. Notre expertise, à travers un éventail de spécialisations métiers et secteurs fait de nous un recruteur inégalé dans le monde du travail.



