Sonia BOUKACEM

Sui Iuris Secrétariat est une entreprise de secrétariat juridique et d'entreprise indépendant.



Prestation de télésecrétariat et ponctuellement de déplacement sur site.



Forte d'une expérience de plus de huit ans comme secrétaire juridique, au sein d'un cabinet d'avocats parisien, je vous propose un service de télésecrétariat juridique et d'entreprise.



Faire appel à Sui Iuris Secrétariat c'est la certitude :



- d'avoir une prestation de qualité, réalisée avec sérieux par une secrétaire expérimentée,

- des délais respectés,

- une confidentialité certifiée par un contrat de confidentialité établi entre le Cabinet client et la secrétaire prestataire,

- d'avoir enfin du temps pour vous consacrer pleinement à votre activité principale.



Les avantages d'externaliser votre secrétariat :



- Votre Cabinet n'a pas forcément une charge de travail qui nécessite l'embauche d'un(e) salarié(e), même à mi-temps.

- Une télésecrétaire peut intervenir pour des besoins ponctuels ou réguliers.

- Il n'y a pas de minimum de temps de travail ni d'engagement dans la durée : le Cabinet client tout comme la secrétaire prestataire peuvent arrêter très rapidement leur "partenariat".

- Faire appel à une secrétaire indépendante représente un avantage financier certain, en comparaison du coût d'un intérimaire ou de l'embauche d'un salarié. Il n'y a pas de charges salariales, pas de congés à payer, pas de formation à financer, etc.

- Votre Cabinet y gagne en investissement matériel : bureau, PC, imprimante.



Mes compétences :

Secrétariat d'entreprise

Secrétariat juridique

Télésecrétariat