Doté d'un sens relationnel j'aime le travail en équipe et la confiance consentie, j'atteins les objectifs demandé même dans la difficulté car le challenge me plaît ça doit être mon esprit sportif qui me pousse au delà de mes limites.



Mes compétences :

Relationnel

Esprit d'équipe

Autodidacte

Word

Excel

Faculté d'adaptation

Respect de la politique d'établissement

Prendre des initiatives

L'écoute