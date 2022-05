Sonia BRACQ

Notre cabinet Lynx RH Tertiaire Lille est issu de la rencontre de deux expériences : l’une de 10 années dans des fonctions opérationnelles en entreprise au sein des services achats et distribution, la seconde de 20 ans dans le domaine du commerce et du recrutement ; dont 10 ans en tant que dirigeant d’entreprise.

Ces expériences nous conduisent à une connaissance aiguisée du bassin d’emploi et cela nous permet ainsi d’être proactifs auprès des entreprises et de nos candidats.

Conscients qu’il est important de « cultiver la différence pour susciter la préférence », nous avons choisi de rejoindre LYNX Rh qui associe l’expertise métier et l’esprit entrepreneurial.

Impliqués et animés par l’envie d’être efficients, nous sommes convaincus que « la chance n’existe pas mais c’est bien l’attention aux détails » qui fait la différence pour mener à bien nos missions.





Mes compétences :

Recrutement

Achats

Études marketing

Gestion des intérimaires

Conseil RH

Développement commercial

Management