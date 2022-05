Sonia BRAUD

Organisée, rigoureuse mais aussi volontaire et très motivée, je cherche un nouveau poste pour m'épanouir au sein d'une équipe dynamique. Directrice et coordinatrice dans le champ de l'enfance jeunesse pendant plus de 16 ans, je cherche à faire partager mes connaissances et compétences au profit d'une structure aux dimensions humaines qui cherche à développer de nouveaux projets. Soyez sûrs de mon engagement, de mon sérieux et de mon dynamisme!



Mes compétences :

Gérer la communication autour d'un projet ou d'une

Rédiger des bilans quantitatifs et quantitatifs

Gérer un budget et du matériel

Organiser l'accueil du public et des familles

Créer des outils pédagogiques

Elaborer, conduire et évaluer des projets

Coordination et animation de réunions

Recrutement et coordination d'équipes