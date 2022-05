Sonia BRIARD

Cela fait dix ans que je manage des équipes. Ma simplicité, ma disponibilité et mon énergie me permettent de fédérer rapidement mes collaborateurs. Lors de mes briefings, je distingue les tâches à traiter selon leurs importances. Je missionne ensuite mes équipiers en fonction de leurs connaissances et compétences. J'ai une analyse rapide des résultats qui me permet de mettre aussitôt, des plans d'actions en place, en fonction de l'indicateur commercial que je cible. Je fixe le cap à suivre pour atteindre le but que j'ai fixé. J'entretiens au quotidien la culture client avec mon équipe. Je les sensibilise, les formes et leur transmet mon expérience sur les attitudes et comportements à adopter. Je pilote l'activité du magasin en fonction des budgets alloués et veille à sa rentabilité à travers les écritures comptables. Je fidélise et fait évoluer mon fichier client à travers la communication, les animations et les divers services clients que je garantis sur le point de vente. Le respect et l’honnêteté font partis de mes valeurs humaines et je souhaite les retrouver au sein de l’entreprise pour laquelle je m’investirai pleinement.



Mes compétences :

Coaching

Merchandising

Organisation

Management

Analyse des resultats

Réactivité et mise en place de plans d'actions