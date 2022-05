Sonia CASTILLEJOS

Jeune diplômée d'un Master Information et Communication, je suis à la recherche d'un poste

junior me permettant de participer activement à des projets marketing, afin de mettre à profit mon

dynamisme, ma créativité ainsi que mes compétences acquises lors de ma formation.



Au cours de mon stage j'ai pu effectuer quelques missions de Community Management sur

Google + et à titre personnel je gère actuellement des pages et groupes Facebook ainsi que comptes

Twitter, je suis donc à l'aise avec les réseaux sociaux. J'ai également été amené à rédiger des articles

lors d'un stage pour permettre d'enrichir le site internet de l'entreprise. Ma formation d'Information

et Communication m'a fait découvrir et pratiquer plusieurs outils de veille, que j'utilise aujourd'hui

pour animer les pages de réseaux sociaux dont je m'occupe. De plus mes trois années en Sociologie

m'ont permise d'obtenir une capacité d'analyse et de synthèse à travers les différents travaux que j'ai

pu effectuer.





Mes compétences :

Méthodes du "parfait sociologue"

Microsoft Office

Base de données

Adobe Photoshop

Réseaux sociaux

Veille technologique

E-reputation