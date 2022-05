Sonia CAVATZ

J'entreprend une licence 3 en ressources humaines à l’ECM. J'ai déjà eu en charge une mission de recrutement pour une association d’accompagnement de jeunes adultes handicapés. J'ai également travaillé dans le domaine du social dans le cadre de l’animation sociale où j'ai pu acquérir des compétences dans le domaine de l’écoute et de l’orientation. Mes principales qualités sont l’aisance relationnelle, ma capacité à gérer les conflits et mon sens des responsabilités. Je possède un diplôme d’état de technicienne de l’intervention sociale et familiale ainsi qu’une licence en sociologie. Je recherche un poste d’assistant en ressources humaines en alternance.