Sonia CHAKIR

10 ans d’expérience dont 5 dans le bâtiment

Autonome, polyvalente, dynamique

Parfaite pour effectuer les tâches courantes de secrétariat ainsi que du secrétariat plus technique :

Traitement et distribution du courrier dans les services concernés,

Rédaction de courriers, de devis, notes de services, télécopies...,

Commande, préparation et réponse aux dossiers d'Appel d'Offres,

Suivi commercial,

Prise de rendez-vous,

Gestion du parc automobile (55 véhicules),

Dossiers d'Ouvrages Exécutés,

Gestion d'un standard,

Facturation et saisie comptable, établissement de DGD,

Contrôle de factures et répercussion sur les chantiers concernés,

Accueil de la clientèle, encaissement,

Classement, archivage