Sonia CHOQUEL

Âgée de 22 ans, je suis titulaire du permis B. Souriante, organisée et à l'écoute, je suis diplômé du BTS SP3S ( sanitaire et social). Je recherche un emploi dans le domaine du social et/ou médico-social en tant qu'agent administratif. J'ai une première expérience de deux mois dans le secrétariat et au poste de responsable de service dans un service d'aide à domicile.



Mes compétences :

- Accueillir

- Analyser la situation et les besoins de l'usager

- Renseigner sur les dispositifs d'aides sociales et les démarches administratives

- Gestion administratives et suivi des dossiers des bénéficiaires

- Gestion de planning du personnel



Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Gestion du personnel

Gestion de planning

Devis

Instruction de dossier