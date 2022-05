Sonia COMPANY

Ingénieur subdivisionnaire en charge de la cellule environnement industriel (3 personnes)



Inspecteur des installations classées sur l'Unité Territoriale de la Vienne. L’Inspection exerce des missions de police environnementale auprès des établissements industriels et agricoles. Ces missions visent à prévenir et à réduire les dangers et les nuisances liés aux installations afin de protéger les personnes, l’environnement et la santé publique.



Coach Professionnelle Certifiée RNCP I

http://soniacompanycoaching.wix.com/coachprofessionnel



Bilingue français-espagnol



Mes compétences :

Audit

Audit sécurité

Environnement

Environnement industriel

Inspection

Installation

Reglementation

Sécurité

Sécurité industrielle

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching individuel