Sonia-Corinne MARTINEZ

J'ai créé cette société de transport en juillet 2011.

Je souhaite me spécialiser dans le transport de marchandises en urgence, sur tout le territoire français, et, pourquoi pas, en-dehors de nos frontières.

Il peut s'agir de plis, de colis, ou même de personnes.

Mes services sont proposés 7 jours/7 et 24 heures/24.

Je tiens à me distinguer par ma réactivité et la qualité du service rendu.

Mon tarif est calculé au kilomètre.

Dans l'attente de répondre un jour à vos demandes urgentes...

Cordialement,

Sonia Martinez



Mes compétences :

Express

International

Qualité

Réactivité

Transport

Transport urgent