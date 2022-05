Sonia COUSIN

Depuis 2011, j'accompagne les cadres, les dirigeants et leurs équipes dans leurs problématiques d'évolution et d’efficacité. A travers mes interventions, je cherche à rendre l’implicite explicite et à révéler l’essentiel pour que se créent de nouvelles possibilités et de nouveaux élans individuels et collectifs.



La créativité, est pour moi un catalyseur d’énergie et un révélateur des possibles. En empruntant des chemins détournés, les prises de consciences et les nouvelles pistes de développement apparaissent plus rapidement. Cette « sortie de cadre » active le nouveau regard nécessaire à toute évolution et engendre rapidement de nouvelles perspectives d’actions.



L'humain, le groupe, la relation et la nouveauté m'animent !

J'aime partir du vécu positif pour créer l’élan et construire le devenir.

J'aime l'ouverture et l’énergie positive gage de profondeur relationnelle et d’efficacité collective.

J'aime voir s'engager l’action pas à pas pour donner corps au changement.

J'aime composer avec l'inconnu et inventer des nouveaux modes d'intervention.



Mes compétences :

Communication évènementielle

Praticien MBTI certifié

Coach certifié

Analyse transactionnelle

COMMUNICATION

COACHING

FORMATION

Certifiée Element humain

Conduite du changement

Développement personnel

Gestion événementielle