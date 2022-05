Je m'appelle Sonia COUTURES.

J'ai 29 Ans et je suis actuellement en recherche d'emploi.

J'ai eu l'opportunité de travaillé en tant que Gestionnaire de comptes entreprises en assurance (1 An et demi) et c'est un secteur que j'ai apprécié aussi je recherche un poste similaire.

Je souhaiterais en effet enrichir mon expérience dans le secteur de l'assurance mais j'ai également acquis une expérience d'environ 4 ans en tant qu' Assistante de gestion PME/PMI (BTS en contrat de professionalisation) ce qui me permet également de travailler dans ce domaine.