Sonia CURT

Je suis professionnelle des achats depuis plus de 10 ans avec l'avantage de connaître des domaines techniques variés : industrie, médical et automobile.

Je possède également des connaissances en achats publics.



Actuellement responsable des achats au sein de Précialp - Leader mondial pièces de turbocompresseur - groupe Maike Automotive.

Mes atouts : une vision globale de l'entreprise et des achats, des compétences de négociatrice, des capacités d'organisation et d'adaptation.







Mes compétences :

Résistance stress

Organisation

Rigueur

Achats projet