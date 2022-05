Sonia DAMERVAL

Suite à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur chimiste (ENSIACET, Toulouse) en 2006, J'ai mené un projet de recherche consistant en la synthèse d'un vaccin glycoconjugué antibactérien, impliqué dans la lutte contre la muciviscidose.

Deux aspects de cette expérience ont été prépondérants :

1.la gestion d’un projet de recherche, qui implique, l’organisation et la coordination du travail en laboratoire, dont le management d’une équipe de techniciens, la mise en place des actions de communication

2.le développement de méthodes analytiques incluant la mise au point des protocoles d’analyses spectroscopiques et chromatographiques, leur mise en œuvre et leur validation



Professionnellement parlant, mon cursus m'amène à l'interface entre la chimie organique, la chimie analytique, la biochimie et les biotechnologies. Autant dire que je suis très adaptable et polyvalente tout en étant pointue dans mon domaine de spécialisation.

J'ai eu également à plusieurs reprises, l'occasion de mettre à l’œuvre mes qualités managériales, que ce soit lors de l'encadrement ou de la formation de techniciens à Sanofi Synthelabo (31).

Je suis une bonne communicatrice, maniant l'anglais couramment et très bien l'allemand, et je travaille volontiers en équipe, mais les postes à responsabilités utilisent au mieux mes compétences.

Je recherche des postes évolutifs à l'interface Science/Business dans des entreprises dynamiques à taille humaine fortement ancrées dans le tissus industriel.



N'HESITEZ PAS À ME CONTACTER!



Objectifs : encadrement/gestion de projet/Recherche et Développement



Domaines : Chimie organique/analytique

Pharmaceutique/Biotechnologies



Mes compétences :

Recherche et développement

Gestion de projet

Chimie