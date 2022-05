Sonia DE TGI

Http://www.tgi.fr/



TGI propose aux experts d'assurances et aux experts d'assurés une gamme de logiciels spécifiquement adaptés à la gestion des dossiers et à l'organisation du cabinet.



- EXPERT LIGHT : le logiciel de gestion tout-en-un 100% Web, dédié aux experts en assurances.

- EXPERT-PRO : le pionnier des logiciels pour experts en assurances.

- EXPERT WEB : le portail web de consultation des dossiers pour les compagnies et les tiers.

- EXPERT-MOBILE : l'application mobile pour smartphones et tablettes.



EXPERT LIGHT :

Dernier-né des logiciels de gestion dédiés aux cabinets d’experts en assurances développés par TGI, Expert Light est une outil tout-en-un qui prend en charge la gestion de l’ensemble de vos activités métier et de vos opérations administratives, comptables et commerciales. Et parce qu’Expert Light est une application 100% Web, vous êtes libérés des contraintes de maintenance d’un logiciel ou d’une infrastructure coûteuse.



EXPERT-PRO:

Pionnier des logiciels de gestion TGI pour les cabinets d’experts d’assurances, Expert-pro a su faire preuve de sa valeur ajoutée et de sa fiabilité auprès de nombreux cabinets. Outil de gestion complet et performant disponible en local ou en mode hébergé, Expert-pro offre aux experts et à leurs collaborateurs des fonctionnalités de gestion devenues indispensables.



EXPERT WEB:

Expert Web est un service en ligne de consultation et de partage des dossiers, destiné aux cabinets d’experts d’assurances. Expert Web permet aux compagnies d’assurance et aux ayants droit d’accéder aux éléments des dossiers sinistres qu’ils ont confiés aux experts, et ce à tout moment, via un simple navigateur Internet.



EXPERT-MOBILE :

L'application mobile pour smartphones et tablettes qui permet à l'expert de saisir les premiers éléments du dossier sur le lieu du sinistre, d'emporter avec lui les éléments de ses dossiers en cours et d'être averti des nouveaux dossiers qui lui sont attribués.



