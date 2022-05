Sonia DEBANT

Passionnée par le vaste domaine de l’acoustique, j’ai consacré mes 12 premières années de mon parcours professionnel à l’acoustique automobile, d’abord en soufflerie en réalisant des essais aéroacoustiques et aérodynamiques, puis chez Renault en ingénierie des véhicules utilitaires.



J’ai pu approfondir mes connaissances, notamment, lors de ma contribution au développement du Renault Trafic (de l’avant-projet jusqu’à l’industrialisation) , et plus particulièrement dans le domaine des moyennes et hautes fréquences (isolation et absorption), de la norme de bruit extérieur, de l’aéroacoustique et des bruits d’organes tels que la climatisation et la ventilation, la ligne d’échappement, le circuit à carburant, la direction assistée et les pompes diverses équipant un véhicule.



Aujourd’hui, mon projet de vie personnelle me conduit à rechercher un poste en CDI dans la région de Nantes. Je suis à la recherche, en premier lieu, d’un poste dans le domaine acoustique des transports, d’équipementiers ou du bâtiment afin d’y apporter mon expérience acquise dans l’automobile et de découvrir d’autres méthode de travail. Mais je serais également très intéressée par un poste dans les domaines de l’aérodynamique ou du thermique afin d’y approfondir mes compétences , secteurs dans lesquels j’ai pu déjà acquérir les bases.



Mes compétences :

Pilotage d'activité

Aéroacoustique

Bases en aérodynamique

Acoustique : isolation, absorption

Acoustique : climatisation, ventilation

Acoustique pompes et circuits hydrauliques