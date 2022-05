Sonia DÉCHELOTTE

Dynamique, à l'écoute, avec un très bon relationnel. Assistante polyvalente trilingue (français allemand anglais)

forte de 35 ans d'expérience professionnelle, j'ai acquis les techniques de la bureautique et de la communication. A l'aise à l'accueil téléphonique et physique. Traductions en plusieurs langues. De langues maternelles française et allemandes, je parle également l'espagnol, l'arabe, le suisse allemand et je suis en train de me perfectionner en italien. Créations de sites internet, graphisme, sport.....





Mes compétences :

Accueil téléphonique et physique

Dynamique A l'écoute

Transport

Traduction français allemand anglais

Tourisme

Bureautique

Animer une réunion

Animer une équipe de travail

Service contentieux

Suivi de dossiers

Fidéliser et développer

Faire le café