Sonia DEGRUSON

Agée de 42ans, peintre autodidacte,

Se révèle à la peinture à 25 ans et organise ses premières expositions solos sur Bordeaux dès 1998.

Depuis toujours très sensible à l’harmonie des couleurs, à l’esthétique, au visuel .

Passionnée par la musique du monde, le jazz&soul music, la danse contemporaine, la photographie.

Le choix de la peinture est venu à elle comme une évidence, pour tisser une passerelle entre tous ces univers.



« Est beau ce qui jaillit d’une nécessité intérieure de l’âme. »

Wassily Kandinsky



Cette citation de W. Kandinsky marque un cheminement vers une peinture qui s’exprime à travers l’abstrait et les couleurs.

Dans la lignée de la peinture américaine des années 50 de Rothko, Motherwell à celle de Dimitrienko.

Un imaginaire se pose, une peinture instinctive, sensuelle, gestuelle, sensible aux bruits et aux couleurs du monde où elle invite à ouvrir les portes de nos mondes intérieurs.

Une peinture qui la guide vers la rencontre de soi, de l’autre, celle d’ici et d’ailleurs …

Eternel, Universel, Infini.



Mes compétences :

Peinture