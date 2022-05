6 ans d’expérience Ressources Humaines multisites

Recrutement, GPEC, SIRH, Intégration et suivi des salariés, partenariat avec les écoles, paie. Construction, pilotage et suivi des formations. Management d’équipe.



Mes compétences :

Informatique

EBP

Recrutement

Formation des collaborateurs

Paie

Administration du personnel

Contrats de travail

Sécurité et M.A.S.E

Gestion parc vehicules