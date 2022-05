Sonia DELAFAYE

Forte de presque 20 années d'expérience professionnelle dans la comptabilité, je souhaite aujourd'hui me réorienter vers un poste d'Assistante de Direction, me permettant à la fois d'exploiter mes compétences transversales déjà acquises et de satisfaire mon besoin de relationnel et de contact avec les autres.

Ma rigueur et mon excellent sens de l'organisation sont réhaussés d'un caractère jovial et enthousiaste, ainsi que par une grande curiosité.

Bref, je dispose des qualités principales définissant un excellent collaborateur, très investi et attaché à la culture d'entreprise.



Mes compétences :

Rédaction

Aisance relationelle

Rigueur

Autonomie

Réactivité

Adaptabilité