Sonia DEMETTE

Mes 34 années d'expériences au sein du département contrôle qualité et recherche et développement de diverses sociétés pharmaceutiques m'ont permis d'approfondir mes connaissances en chimie analytique et d'acquérir rigueur, autonomie et sens de l'organisation.

Je souhaite ainsi développer mon savoir-faire dans un environnement professionnel ou je pourrais exploiter tous mes acquis.



Mes compétences :

Logiciels Microsoft : Word, Excell

Potentiométrie, Karl-fischer

Anglais technique

Logiciels d'applications : Millennium, HP Chem

CLHP, CPG, UV-Visible, Infra-rouge