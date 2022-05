Je m'appelle Sonia, j'ai bientôt 20 ans, et je suis à la recherche d'une formation en alternance dans le but d'obtenir un BAC dans les services administratifs.

Je possède le BEP métiers des services administratifs, et souhaite continuer afin d'acquérir de l'expérience et de nouvelles compétences.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

EBP Compta

EBP Gestion commerciale

Microsoft PowerPoint