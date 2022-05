Mon expérience professionnelle en tant qu'assistante administrative et commerciale me permets d'être autonome sur les tâches suivantes :



- Organisation des formations et gestion des divers organismes de formation

- Relance et suivi des dossiers Clients

- Gestion de projets

- Organisation de conférences et d'évènements

- Gestion des plannings de l'équipe commerciale

- Organisation des déplacements

- Gestion de l'administration des ventes

- Gestion du protefeuille client