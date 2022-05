Sonia DHEBI

Issue d’une formation en BTS Commerce International Anglais/Espagnol, j’ai acquis une expertise confirmée de plus de 14 ans maintenant dans les Techniques du Transport International et de la Logistique dans un environnement International.



J’ai tout d’abord commencé par des postes techniques opérationnels me permettant d’acquérir tout le rouage des opérations d’import/export aussi bien dans la mise en place et la gestion des dossiers de transport international, douanière et logistique mais également des achats de prestations de transport, d’emballage, de sûreté...



Expertise que j’ai validée par l’obtention en 2004 de ma Capacité de Commissionnaire de Transport.



J’ai su évoluer par la suite dans des fonctions commerciales me permettant d’acquérir des compétences de vente, de négociation, de gestion de portefeuille et de développement de comptes clés d’envergure international.



Et pour asseoir les compétences acquises ces dernières années aussi bien techniques que commerciales mais aussi d’achats de transport, j’ai obtenu un Master en Management des Achats Internationaux me permettant d’évoluer vers des fonctions support achat.



Aujourd'hui je propose ma triple expertise TRANSPORT LOGISTIQUE/ VENTE/ ACHAT pour des postes d’ACHETEUR/Gestionnaire Achat aussi bien pour des prestations d’Achat de Transport que des Achats Hors Production.



Mon, parcours professionnel a su démontrer ma capacité à toujours me surpasser en prenant en charge de postes différents tout en évoluant dans un objectif de carrière assez cohérent, à me challenger et à m’adapter en toute circonstance.





Mes compétences :

Logistique

Management

Vente

Commerce international

Export

REGLEMENTATION TRANSPORT INTERNATIONAL

Achats internationaux

Appels d'offres

Approvisionnement

Gestion de portefeuille

Gestion de la relation client

TABLEAUX DE BORD

KPI

IMPORT

DOUANE

Négociation contrats

GESTION RELATIONS FOURNISSEURS

Réduction des coûts

Négociation

Cahier des charges

Incoterm