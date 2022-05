Bonne maîtrise de l'outil informatique. Polyvalente, Bon sens relationnel, Fiable et ponctuelle. Accueil conseil clientèle Tenue du poste de caisse



Mes compétences :

Polyvalente, Bon sens relationnel

Force de vente

Accueil et information administrative et commercia

Bonne maîtrise de l'outil informatique

Fiable et ponctuelle

Expérience de 10 ans dans le domaine financier