Sonia EL ATRASSI

Mon rôle est de vous aider à définir les objectifs patrimoniaux, qui peuvent être multiples et évolutifs, et je vous soutient a la prise de décision d'investissement ou de transmission.



Les principaux objectifs patrimoniaux sont les suivants :



- se prémunir contre un coup dur

- se constituer une épargne

- payer moins d'impôts

- protéger les siens

- transmettre un capital, un patrimoine

- aider ses enfants

- devenir propriétaire

- préparer sa retraite

- se procurer des revenus complémentaires

- investir dans l'immobilier



QUELQUE SOIT L'IMPORTANCE DE VOTRE PATRIMOINE, ON A TOUS DROIT AU CONSEIL



Mes compétences :

Marketing

Commercial

Communication

Conseil

Gestion de patrimoine

Suivi clientèle