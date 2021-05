Sonia FAHEM

Mon cabinet de psychothérapie où j'éxcerce comme psychothérapeute est Situé au 07, Rue Mokhtar Abdelatif (ex Rue Dr Trollard) Audin, Alger Centre, à une minute du Tunnel des Facultés.

Le cabinet prend en charge quelconques souffrançes psychologiques y compris les troubles cités ci-dessous :

Troubles anxieux (Stress, Attaques de panique, Angoisse, Phobies, Insomnies, TOC, etc.) ,

Dépression et Troubles de l’humeur,

Difficultés relationnelles: (Séparation, Divorce, Rupture Amoureuse, Troubles du Comportement Sexuel,

Confiance en Soi, Timidité, etc. )

Troubles du comportement alimentaire (Anorexie, Boulimie, Prise de Poids, Accompagnement dans le cadre d'un régime alimentaire...),

Examens et Tests Psychologique,

Psychotraumatismes: (Deuil, Agressions Physiques ou Morales, Viols,...),

Sphère du travail : ( Épuisement professionnel, « burn-out », «bore-out», Surmenage Intellectuel, Harcèlement, etc.), Addictions et Dépendances,

Enfants/Adolescents: (Troubles du développement, Troubles du comportement, Énurésie, Encoprésie, Échec Scolaire, Trouble de l’Attention et de la Concentration...