Je vous annonce qu'à partir du 1er janvier 2010 je m'intéresse aussi au secteur de désinfection sanification dératisation .... nos produits (biologique) sont importés de l'italie et nous avons pour le moment une petite équipe mais grande en expérience -



nos services et nos prix sont concurrentiels à ceux qui sont intéressés il suffit de me contacter merci