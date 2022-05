Madame, Monsieur

Vous recherchez une assistante en ressources humaines ?

Rencontrons-nous.

Je valide aujourd'hui un diplôme de niveau III et je peux vous proposer pendant ma mission pratique en entreprise du 04/02/2015 au 02/07/2015 de :



Participer à l’élaboration du recrutement

Constituer et suivre des dossiers d’embauche

Accueillir et intégrer des nouveaux salariés

Participer à la gestion de la formation

Gérer l’administration du personnel

Gérer la mise en place des visites médicales

Gérer les absences

Anticiper et gérer les conflits

Gérer les plannings

Élaborer des factures...



Je me tiens à votre disposition pour échanger sur vos besoins et vous rencontrer.

Bien Cordialement Sonia FERRAH 06 51 40 38 44