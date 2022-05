Sonia FLORENZO

Ingénieur et chasseuse de tête en executive search, j'évolue depuis 15 ans en milieu industriel.



Cadres Dirigeants et Experts métiers font mon quotidien dans des contextes de croissance, d'accompagnement au changement ou d'innovation.



Mes réseau et domaine d'intervention s'étendent sur toute l'Europe de l'Ouest. Franco-italienne, j'ai en particulier beaucoup de plaisir à accompagner mes clients sur leurs projets en Italie.



