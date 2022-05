Sonia FREITAS PEIXOTO

Je suis actuellement référente technique en secrétariat à la CAF de PARIS en centre de gestion aux interventions sociales.

Organisée comme l'exige ce métier, je suis dynamique, sérieuse et polyvalente ; qualités qui me permettent de m'adapter à différentes situations en toute autonomie.

Forte d’une expérience professionnelle réussie dans ce domaine, je maîtrise donc intégralement aussi bien les aspects administratifs que la communication et la gestion financière.

Je suis à votre disposition pour vous détailler mes motivations dans l’espoir d’une collaboration efficace et durable.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Administratif

Communication

Ecoute

Motivée

Organisée

polyvalente

Rigoureuse

Secretariat

Secrétariat de direction