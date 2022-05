Sonia FRENOT

Vous êtes une entreprise ambitieuse qui cherche à développer son portefeuille, fidéliser sa clientèle et accompagner ses assurés dans la définition de leurs besoins, votre profil m'intéresse !

Après 14 ans de collaboration en cabinet d'assurance, je suis actuellement en poste, dans la continuité logique, en cabinet d'expertises en construction, afin de me permettre de mieux appréhender l'assurance dans son ensemble.

Forte d'une connaissance approfondie en matière d'assurances construction je souhaite désormais postuler à un poste de gestionnaire / rédactrice au sein d'une équipe dynamique d'un groupe m'offrant des perspectives d'avenir et d'évolution de carrière.



Mes compétences :

Rédaction technique

Dactylographie

Analyse technique

Rédaction

Techniques de vente

Gestion d'agenda

Secrétariat

Prise de décision

Développement personnel

Développement commercial

Veille juridique et législative

Gestion administrative

Vente directe

Gestion de la production

Accueil des clients

Aisance relationelle

Rigueur

Conseil commercial

Analyse des besoins

Etude technique