Bonjour.

Actuellement salariée dans une usine agro-alimentaire depuis 12 ans, je suis en train de faire un bilan de compétences, car jestime que jai fait le tour.

Mon premier but, est de faire des enquêtes métiers (par exemple: administration, gestion, comptabilité, etc), et jaurai besoin des personnes dans ce milieu pour avoir davantage de renseignements.