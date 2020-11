Sonia JOUAN

Il y a quelques mois jai décidé de cesser mon activité de gestionnaire de micro crèche et de vendre mes établissements, 10 ans, une page sest tournée.

Cette décision fut confortée, grâce à la découverte de certains métiers de lassurance, notamment celui de conseillère clientèle.

Jai eu la chance de découvrir plus concrètement ce métier en passant plusieurs jours par mois à en agence à Rezé avec Stéphane Petitjean puis 2 mois chez Pacifica sur un poste de gestionnaire de sinistre incluant la formation MRH et IRSI.



Je suis donc attentive à toutes les offres et propositions d'emploi dans le domaine des assurances.



J'ai conforté ce changement de carrière par un bilan de compétence , en effet décidé d'une reconversion professionnelle n'est pas toujours facile et avoir été bien accompagnée dans cette démarche fut une réel chance !



Au plaisir de vous lire