Sonia KRARI

Actuellement diplômée de Pharmacie Industrielle à l'Université de Grenoble Alpes, ainsi que du Master en Biotechnologie et Management Pharmaceutique de Grenoble Ecole de Management (GEM), je suis en recherche active d'un poste de chef de produit au sein d'une industrie pharmaceutique



Ce poste me donnera l'opportunité de mettre à profit mes compétences acquises au cours de mon année d'alternance en tant que chef de produit chez Medtronic. Il me permettra également de mettre en oeuvre les connaissances acquises durant mes années de Pharmacie et mon année de master en marketing et management.



Mes compétences :

- Autonome, organisée, rigoureuse, esprit d'équipe, esprit analytique.

- Anglais courant, Espagnol intermédiaire

- Apple Mac OS

- Pack office