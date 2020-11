Sonia MARTIAL

Notre objectif : « Booster la Santé et la Performance des entreprises »



Le Cabinet Conseil en Ergonomie accompagne les structures dans leurs projets de transformation de situations & d'organisations de travail et de prévention des risques. Cela, en conciliant enjeux de santé et de performance globale (organisationnelle, économique et sociale)





Nos domaines de prestations :

- Amélioration de lefficacité du travail : Qualité des services et produits / Gestion des aléas et variabilités / Productivité des équipes



- Accompagnement au changement : Réorganisation du travail / Conception despaces de travail/locaux / Installation technique



- Démarche de Qualité de Vie au Travail (QVT) : Développement de lactivité / Cohésion déquipe / Qualité du travail & Santé-Bien-être au travail / Management du travail



- Prévention des risques professionnels : RPS / TMS / Usure professionnelle et Pénibilité / Document Unique-DUEvRP



- Maintien dans lemploi : Personnes en situation de handicap / Maladies chroniques évolutives (MCE) / Préservation des ressources



- Formation-action : Allier santé & performance / Conduire des démarches de prévention / Mener une AFEST