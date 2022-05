Sonia SENTIC

Conceptrice rédactrice pigiste web & print, je navigue entre la communication publicitaire et la presse écrite avec délice . Passionnée par la déco, la mode, le monde des kids, l'art de vivre et la culture. Accro aux blogs, curieuse de tous les nouveaux médias, grande lectrice de magazines féminins et autres : les mots et les idées me sont indispensables !



Je vous invite à découvrir mon univers en vous rendant sur mon blog où je poste régulièrement articles professionnels et inspirations plus personnelles : un joyeux pêle-mêle qui me ressemble.

Si vous recherchez une conceptrice-rédactrice pigiste free-lance, audacieuse, créative et connectée :

contactez-moi vite !



Follow me : http://sur-leboutdelalangue.blogspot.fr/





Mes compétences :

Rédaction piges

Concepteur rédacteur

Rédaction de carnets de tendances. Mode & déco

Relations presse